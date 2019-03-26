МЕШКАНЕЦЬ МИРНОГРАДУ ЗБЕРІГАВ У СВОЇЙ КВАРТИРІ НАРКОТИКИ

Співробітниками Мирноградського відділення поліції під час санкціонованого обшуку у квартирі місцевого жителя, виявили наркотичні речовини. Правопорушнику загрожує до 3 років позбавлення волі.
Так, поліцейськими була отримана оперативна інформація про те, що 35-річний місцевий мешканець зберігає вдома наркотичні речовини.
В ході санкціонованого судом обшуку правоохоронці виявили пакунки із коноплею, насінням коноплі та снодійного маку. Власник наркотику зазначив, що виявлену коноплю він зберігав виключно для власного вживання. Походження маку чоловік пояснити не зміг.
Під час перевірки було встановлено, що порушник і раніше притягався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.
Заборонені речовини вилучені та направлені на експертизу.
За фактом незаконного зберігання наркотиків відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження. Таким чином чоловік може отримати ще одну судимість та позбавлення волі на строк до 3 років.