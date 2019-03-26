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З ПІДРЯДНИКА, ЯКИЙ РЕМОНТУВАВ ШКОЛУ В НОВОГРОДІВЦІ, СТЯГНУТО 6,2 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ

26.03.2019 Новини Комментариев нет

Рішенням Господарського суду Донецької області задоволено позовні вимоги прокуратури Донецької області про стягнення з підприємства штрафних санкцій за порушення строків закупівлі матеріалів для капітального ремонту Новогродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на загальну суму 23,5 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

 Так,  установлено, що Департаментом капітального будівництва Донецької облдержадміністрації на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю було перераховано аванс у розмірі 5,8 млн гривень, які воно мало використати на виконання умов договору протягом 3 місяців, а невикористані кошти повернути замовнику, однак підприємство вказані умови не виконало, що призвело до порушення державних інтересів, а саме до неефективного та нецільового використання бюджетних коштів.

 З огляду на наведені порушення Бюджетного і Господарського кодексів України та Закону України «Про публічні закупівлі», прокуратура звернулась до Господарського суду м. Києва з вимогою про стягнення з суб’єкта господарювання невикористаного авансу та штрафних санкцій у сумі понад 400 тис грн.

 Рішенням суду позовні вимоги прокуратури задоволено, проте відповідач оскаржив його у Північному апеляційному господарському суді, який, розглянувши скаргу підрядника, відмовив у її задоволенні, підтримавши позицію прокуратури.

 Таким чином, завдяки наполегливій та активній позиції органів прокуратури поновлено інтереси держави у бюджетній сфері. 

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