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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 БЕРЕЗНЯ

26.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1845 — у США запатентований медичний пластир.
  • 1904 — завершене будівництво та здана в експлуатацію нова будівля Львівського залізничного вокзалу
  • 1933 — Гітлер закликав бойкотувати підприємства євреїв
  • 1944 — почалася Одеська наступальна операція
  • 1945 — завершилась битва за Іодзіму — єдина наземна операція японських сил, у якій втрати армії США перевищили їхні власні.
  • 1992 — Верховна Рада України приняла закон «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України». Цей день вважається Днем внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
  • 1995 — у перших семи країнах ЄС вступили в дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах
  • 2006 — чергові парламентські вибори в Україні
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