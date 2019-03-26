ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 БЕРЕЗНЯ 26.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1845 — у США запатентований медичний пластир.1904 — завершене будівництво та здана в експлуатацію нова будівля Львівського залізничного вокзалу1933 — Гітлер закликав бойкотувати підприємства євреїв1944 — почалася Одеська наступальна операція1945 — завершилась битва за Іодзіму — єдина наземна операція японських сил, у якій втрати армії США перевищили їхні власні.1992 — Верховна Рада України приняла закон «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України». Цей день вважається Днем внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України1995 — у перших семи країнах ЄС вступили в дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах2006 — чергові парламентські вибори в Україні Tweet Pin It Tags:26 березня, 26 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.