ПОЛІЦІЯ ДОБРОПІЛЛЯ РОЗШУКАЛА 13-ЛІТНЮ ДІВЧИНКУ, ЯКА ПОЇХАЛА ДО МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ І НЕ ПОВЕРНУЛАСЬ ДОДОМУ

13-річна мешканка Добропільського району поїхала на заняття до музичної школи в м. Білицьке та додому не повернулась. Про її зникнення до поліції родичі повідомили наступного дня та вже через годину поліцейські розшукали дівчинку й повернули в родину.
23 березня близько 13.00 до чергової частини Добропільського відділення поліції звернулась мешканка с.Красноярське із заявою про те, що її 13-річна племінниця вчора пішла з дому й досі не повернулась. Жінка надала детальний опис зовнішності дівчини та її одягу, і правоохоронці негайно вирушили на пошуки.
Так, проїжджаючи повз парк в місті Білицьке, співробітники поліції помітили дівчину, за описом схожу на зниклу. Зупинивши неповнолітню й запитавши, хто вона і звідки, виявилось, що дівчина і є та сама «втікачка».
Неповнолітня розповіла, що навчається у місцевій музичній школі і вчора вона прихала на заняття й залишилась переночувати в подружки. Також, зі слів дівчини, в неї розрядився мобільний телефон і тому вона не змогла попередити родичів.
Встановлено, що 13-річна дівчина мешкає із бабусею-опікуном в с.Красноярське і раніше вже уходила з дому, «забуваючи» попередити близьких.
Наразі з юною втікачкою та її родичами правоохоронцями проведена профілактична бесіда.