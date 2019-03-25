МАЛЕЧІ ПОКРОВСЬКА РОЗПОВІЛИ, ЯК ДІЯТИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Кожна дитина повинна знати, що робити уразі виникнення пожежі або іншої надзвичайної події. Саме тому представники ДСНС намагаються зробити бесіди якомога більш захоплюючими.
Гра «Ріскленд» — надзвичайно корисний та дієвий засіб навчання підростаючого покоління основам безпеки життєдіяльності. З її допомогою діти вчяться, граючись.
Так, сьогодні, 25 березня, представники 9-го Державного пожежно-рятувального загону завітали до одного із дитячих садочків у місті Покровськ.
Метою заходу було навчити дітей правилам поведінки у разі виникнення різноманітних надзвичайних подій. Для кращого засвоєння інформації фахівці Служби порятунку використовували гру «Ріскленд». Прості правила гри дозволяють швидко дізнатися, що робити у разі виникнення пожежі, як запобігти виникненню займання та багато іншого.
Діти з радістю та цікавістю слухали представників Служби порятунку та задавали багато питань.
Рятувальники також залишили дітям корисні листівки з основними правилами пожежної безпеки.