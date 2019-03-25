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МАЛЕЧІ ПОКРОВСЬКА РОЗПОВІЛИ, ЯК ДІЯТИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

25.03.2019 Новини Комментариев нет

Кожна дитина повинна знати, що робити уразі виникнення пожежі або іншої надзвичайної події. Саме тому представники ДСНС намагаються зробити бесіди якомога більш захоплюючими.

Гра «Ріскленд» — надзвичайно корисний та дієвий засіб навчання підростаючого покоління основам безпеки життєдіяльності. З її допомогою діти вчяться, граючись.

Так, сьогодні, 25 березня, представники 9-го Державного пожежно-рятувального загону завітали до одного із дитячих садочків у місті Покровськ.

Метою заходу було навчити дітей правилам поведінки у разі виникнення різноманітних надзвичайних подій. Для кращого засвоєння інформації фахівці Служби порятунку  використовували гру «Ріскленд». Прості правила гри дозволяють швидко дізнатися, що робити  у разі виникнення пожежі, як запобігти виникненню займання та багато іншого.

Діти з радістю та цікавістю слухали представників Служби порятунку та задавали багато питань.

Рятувальники також залишили дітям корисні листівки з основними правилами пожежної безпеки.

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