ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК І РОЗБУДОВА СУСПІЛЬСТВА: НА ДОНЕЧЧИНІ ТРИВАЮТЬ ЗАСІДАННЯ РОБОЧИХ ГРУП З РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

21 та 22 березня у приміщенні конференц-зали ПРООН та департаменту економіки облдержадміністрації відбулися перші засідання робочих груп за напрямами «Людський розвиток» та «Розбудова безпечного суспільства».
Про це повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації.
Цього разу до роботи долучилися понад 50 осіб, які представляють владу, науку, міжнародні організації, бізнес та громадськість.
В активному діалозі були визначені напрями проведення соціально-економічного аналізу у відповідних сферах, а також можливі формати опитування населення щодо актуальних проблем та пріоритетів розвитку області. Це опитування розпочнеться вже найближчим часом.
А наразі облдержадміністрацією розпочато прийом пропозицій до Стратегії. Більш детально про це можна дізнатися за посиланням.
Довідково:
Формування Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року забезпечується відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.01.2019 № 65/5-19.
Цим розпорядженням сформовано склад чотирьох робочих груп, які працюватимуть над Стратегією за такими напрямами розвитку регіону, як «Економічний розвиток і зайнятість населення», «Підвищення спроможності громад надавати якісні послуги населенню», «Людський розвиток», «Розбудова безпечного суспільства».