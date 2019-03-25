ГОРОСКОП НА 25 БЕРЕЗНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
Якщо вам сьогодні захочеться забути про побут, рутину, роботу – сміливо відправляйтеся ввечері до друзів, в кіно чи на вечірку. У компанії ви зможете підняти настрій не лише собі, а й зробити приємність іншим. То ж вперед до веселощів!
Телець (21 квітня – 20 травня)
Ви будете дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.
У цей день строгих обмежень в їжі собі ставити не потрібно, проте і про здоровий глузд та помірність забувати не варто.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
День добре підходить для активних контактів і операцій з грішми. При прийнятті важливих рішень покладайтеся на раціональне мислення, тверезі доводи та логіку.
Близнюкам, у яких є пара, варто бути демократичнішим до своєї коханої людини. Ваша гіпертурбота може бути не такою й потрібною, а от приємне слово зайвим не буде.
Рак (22 червня – 22 липня)
Сьогодні ввечері дозвольте собі повноцінний відпочинок. Особливо, якщо тиждень у вас вийшов не з найлегших. Зважте, що час зараз сприятливий для подорожей та пізнання нового.
Якщо на вас накинулась хандра, постарайтеся закцентувати увагу на позитивних моментах і пам’ятайте, що ви маєте право впливати на будь-яку ситуацію і можете змінити все, що вам не подобається.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Перегляньте своє оточення. Намагайтеся більше спілкуватися з позитивними і успішними людьми і уникайте депресивних і демотивуючих людей.
Сімейним парам протипоказано у цей день з’ясовувати стосунки, натомість рекомендовано проявити терпимість та сердечність. Відведіть більше часу на відпочинок та відновлення сил.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
День сприятливий для медитації та турботи про здоров’я. Можливе отримання нових знань, проте не виключено що даватимуться вони з труднощами.
Дівам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терезам у цей день може випасти вирішувати завдання від яких вони раніше втікали. Втім хвилюватися не варто, адже зорі сприятимуть вам і ви знайдете достатньо сил, щоб впоратися з ними.
Вдало протікатимуть поїздки, подорожі, відрядження. Також легко вдаватимуться нові знайомства.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
На Скорпіонів сьогодні можуть навалитися несподівані повороти та завдання. Імовірно, що реалізовувати задумане не вдаватиметься так швидко, якби того хотілося. Тож запасайтеся терпінням та не нервуйте.
Сімейним Скорпіонам сьогодні варто більше часу приділити рідним, особливо тим, у кого є діти.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Вкладені Стрільцями сили у цей день дадуть максимальний ефект. Сприятливий час для навчання – нова інформація добре запам’ятовуватиметься. Скористайтеся з цього!
У цей день строгих обмежень в їжі собі ставити не потрібно, проте і про здоровий глузд та помірність забувати не варто.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Витратити дорогоцінну енергію бажано для самовдосконалення та вирішення поточних завдань. Напади ліні та апатії варто придушувати одразу ж.
Не завадить дисципліна в побуті і в почуттях, особливо вранці і вдень.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Використайте час, який зараз маєте для наведення ладу у справах, домі чи на роботі. Монотонна та скрупульозна праця сьогодні вам добре вдаватиметься – скористайтеся цим шансом.
Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити те, що відкладали у ящик не один день.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Не бійтеся відкриватися і відкривати себе. Будьте простішими. Не будьте занадто критичними як до себе, так і до інших.
Не намагайтеся все контролювати. Відчайдушні спроби тримати все під контролем в рази знижують шанси людини на щастя і успіх.