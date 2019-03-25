В АВДІЇВЦІ ПІД ЧАС ПОЛОГІВ ПОМЕРЛА ЖІНКА ТА ЇЇ ДИТИНА

22 березня у пологовому відділенні Авдіївської центральної міської лікарні померли 31-річна жінка та її дитина.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, жінка поступила до відділення 21 березня ввечері з переймами.
За попередніми даними, 22 березня під час пологів у породіллі, яка вирішила народжувати природним шляхом, сталось кисневе голодування, що спричинило набряк мозку та смерть. Дитина, яку намагались врятувати лікарі шляхом кесарева розтину, померла впродовж 3-х годин в результаті асфіксії тяжкого ступеню.
На даний час триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 140 (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, та якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) КК України.
Проводиться низка судових експертиз з метою встановлення причин смерті жінки і її дитини, та надання оцінки діям працівників лікувального закладу.