ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 БЕРЕЗНЯ 25.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1668 — відбулися перші в Америці кінські перегони1807 — британський парламент 283 голосами проти 16 прийняв Акт про заборону работоргівлі (англ. Abolition of the Slave Trade Act). З цього дня торгівля людьми у вигляді купівлі-продажу, переводу або бартеру, вважалась незаконною[1] — почались регулярні перевезення по залізниці Свонсі та Мамблза (Велика Британія). Вона стала першою залізницею з регулярними пасажирськими перевезеннями.1821 — проголошено незалежність Греції від Оттоманської імперії1848 — Весна народів: у Відні опубліковано проект Конституції, розроблений комітетом під керівництвом міністра внутрішніх справ Піллерсдорфа1857 — уперше сфотографоване сонячне затемнення.1857 — у Брисбені (Австралія) вдруге поспіль (після 5 квітня 1856) спостерігали сонячне затемнення.1876 — провела свій перший матч футбольна збірна Вельсу, одна з найстарших у світі.1916 — жінкам у США дозволено бути присутнім на двобоях боксерів.1917 — вийшла постанова Тимчасового уряду про скасування смертної кари.1940 — югославський принц Павел підписав угоду про взаємопоміч з Італією та Німеччиною.1977 — Елвіс Костелло випустив дебютний сингл «Less Than Zero».1983 — На телепрограмі («Motown 25: Yesterday, Today, Forever»), Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою «Місячна Хода».1988 — австралієць Невілл Паттен спорудив найменший у світі велосипед — його колеса були діаметром менше 2-х см.1992 — Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», яким було визначено основні завдання для української спецслужби.1993 — створене центральне бюро Інтерполу України.2011 — Папа Римський підтвердив вибір нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав2013 — в центрі Парижа поліцейські застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за відміну закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції. Затримано 96 маніфестантів, з яких 6 заарештовано. За даними поліції на демонстрацію вийшли близько 300 000 осіб Tweet Pin It Tags:25 березня, 25 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.