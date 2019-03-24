ІМЕНИНИ 24 БЕРЕЗНЯ

Юхим — чоловіче ім’я, народна форма канонічного імені Євфимій (грец. Εὐθύμιος від εὔθυμος — «благочестивий», «священний», «доброзичливий», «прихильний»).
Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван. По батькові: Іванович, Іванівна.
Георгій — ім’я грецького походження (дав.-гр. Γεώργιος), в перекладі «землероб», французький синонім «Georges — Жорж».
Єгор (рос. Его́р, jɪˈɡor) — російське чоловіче особисте ім’я; яке є фонетичним варіантом імені Георгій, що стало самостійним ім’ям. Виникло через неможливість вимови у російській мові початкового м’якого.
Юрій /Юрко/ — чоловіче ім’я грецького походження, особливо поширене серед українців, білорусів та росіян, грузин. Ім’я прямий відповідник грецькому Георгій (грец. Γεωργός), та означає землероб.
Олексій (від давньогрецької αλέξω — захищати, оберігати) — українське чоловіче ім’я.