У православній церкві 24 березня вшановується пам’ять святителів Софронія і Юхима (Євфимія). У народі називають цей день «пташиним». Так, слов’яни вірили, що птахи вилітають з вирію саме в цей час, починають готуватись до появи потомства, в’ють гнізда. Спостерігали за птахами і намагалися вгадати, якою буде погода. Молодь і діти 24 березня мчали веселою юрбою в ліс або поле для того, щоб зустріти перелітних птахів. Вважалося, що по місцях їх гніздування можна зрозуміти, якою буде погода в найближчі дні і місяці.
Народні прикмети на 24 березня
- Вранці й уночі іній — значить, наступний день буде без дощів
- Якщо холоду завершилися до 23 березня, то буде тепле літо
- На Антипа миші з’явилися на полях — це віщує неврожай
- Поривчастий і холодний вітер 24 березня — весна буде прохолодною
- Якщо добре сніг підтанув на озимих, то чекай врожай грибів
- У березні часто йде дощ — прикмета того, що рік буде неврожайним
- Якщо 24 березня зібрати талу воду, то її можна використовувати для лікування, поливу рослин, прання, миття підлог і т. д. Вважається, що вона має цілющі властивості
- Якщо гнізда птахів розташовуються на сонячній стороні дерев, чагарників, будинків, то літо буде холодним. А якщо птахи 24 березня в’ють свої гнізда в тіні, то літо, навпаки, буде дуже теплим
- Кажуть, що на Юхима й Софронія співає перша зозуля. І якщо ви почуєте ее24 березня, то злегка струсніть гаманець з монетами — так можна привернути удачу і багатство
- Зозуля прилетіла раніше, ніж на деревах листя з’явилися — чекай неврожаю
- Граки літають високо і швидко опускаються на землю — буде дощ
- Всі птахи прилетіли практично в один і той же час — прикмета того, що буде похолодання
- Великий іній — буде потепління
- Журавлі низько пролітають над землей24 березня — буде дощ
- Побачити ластівку в цей день — чекай нещастя
- Граки і дикі качки одночасно прилетіли — буде тепла погода
- Лебеді сидять на ставках — чекай тепла