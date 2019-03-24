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ПРИКМЕТИ НА 24 БЕРЕЗНЯ

24.03.2019 Цікаво знати Комментариев нет

У православній церкві 24 березня вшановується пам’ять святителів Софронія і Юхима (Євфимія). У народі називають цей день «пташиним». Так, слов’яни вірили, що птахи вилітають з вирію саме в цей час, починають готуватись до появи потомства, в’ють гнізда. Спостерігали за птахами і намагалися вгадати, якою буде погода. Молодь і діти 24 березня мчали веселою юрбою в ліс або поле для того, щоб зустріти перелітних птахів. Вважалося, що по місцях їх гніздування можна зрозуміти, якою буде погода в найближчі дні і місяці.

Народні прикмети на 24 березня

  1. Вранці й уночі іній — значить, наступний день буде без дощів
  2. Якщо холоду завершилися до 23 березня, то буде тепле літо
  3. На Антипа миші з’явилися на полях — це віщує неврожай
  4. Поривчастий і холодний вітер 24 березня — весна буде прохолодною
  5. Якщо добре сніг підтанув на озимих, то чекай врожай грибів
  6. У березні часто йде дощ — прикмета того, що рік буде неврожайним
  7. Якщо 24 березня зібрати талу воду, то її можна використовувати для лікування, поливу рослин, прання, миття підлог і т. д. Вважається, що вона має цілющі властивості
  8. Якщо гнізда птахів розташовуються на сонячній стороні дерев, чагарників, будинків, то літо буде холодним. А якщо птахи 24 березня в’ють свої гнізда в тіні, то літо, навпаки, буде дуже теплим
  9. Кажуть, що на Юхима й Софронія співає перша зозуля. І якщо ви почуєте ее24 березня, то злегка струсніть гаманець з монетами — так можна привернути удачу і багатство
  10. Зозуля прилетіла раніше, ніж на деревах листя з’явилися — чекай неврожаю
  11. Граки літають високо і швидко опускаються на землю — буде дощ
  12. Всі птахи прилетіли практично в один і той же час — прикмета того, що буде похолодання
  13. Великий іній — буде потепління
  14. Журавлі низько пролітають над землей24 березня — буде дощ
  15. Побачити ластівку в цей день — чекай нещастя
  16. Граки і дикі качки одночасно прилетіли — буде тепла погода
  17. Лебеді сидять на ставках — чекай тепла
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