ПОЛІЦІЯ ВИКРИЛА МЕШКАНЦЯ УКРАЇНСЬКА, ЯКИЙ В СЕБЕ ВДОМА ВИГОТОВЛЯВ НАРКОТИКИ

Медичні шприци із наркозіллям та засоби для приготування наркотиків вилучили селидівські правоохоронці під час обшуку у квартирі 31-річного раніше судимого за майнові злочини чоловіка.
Отримавши інформацію про те, що у себе вдома мешканець Українська виготовляє наркотики, правоохоронці з відповідною ухвалою суду вирушили на вказану адресу.
Так, в ході проведення обшуку на столі в одній з кімнат поліцейські виявили та вилучили два шприци із рідиною, зовні схожою на наркотичну, порожні шприци та різні засоби для виготовлення наркотичної речовини. Власник оселі пояснив, що виготовляв наркотик для самостійного вживання.
Вилучені предмети відправлено на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.