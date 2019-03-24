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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 БЕРЕЗНЯ

24.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1155 — Юрій Довгорукий захопив Київ і вступив на престол.
  • 1603 — Токуґава Ієясу став сьоґуном Японії.
  • 1603 — зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Королівства Англія і Королівства Шотландія об’єднані.
  • 1721 — Йоганн Себастьян Бах написав шостий «Бранденбурзький концерт».
  • 1882 — Роберт Кох повідомляє про відкриття збудника туберкульозу.
  • 1898 — в Америці продали перший автомобіль — модель «Вінтон» обійшлася покупцю в одну тисячу доларів.
  • 1918 — Центральна Рада проголосила українську мову державною.
  • 1956 — реабілітований російський історик Лев Гумільов, який знаходився в таборах за обвинуваченням у контрреволюційній діяльності.
  • 1932 — у Таїланді без кровопролиття внаслідок перевороту встановлюється конституційна монархія.
  • 1933 — вступає в дію закон, напередодні прийнятий німецьким парламентом (69 % голосів), котрий передає уряду законодавчу владу та фактично призупиняє дію Конституції. Цим самим уся влада легально переходить до Гітлера.
  • 1972 — прем’єра фільму «Хрещений батько», що став одним із найкращих шедеврів світового кінематографа.
  • 1975 — Мухаммед Алі (Muhammad Ali) технічним нокаутом відстоює титул чемпіона світу проти Чака Вепнера (Chuck Wepner) у Клівленді.
  • 1976 — військовий переворот в Аргентині; протягом наступних 6 років від державного терору загинуло близько 30 000 людей.
  • 1980 — у Сальвадорі вбито архієпископа Оскара Ромеро, що стало приводом до десятирічної громадянської війни.
  • 1989 — танкер «Ексон Вальдез» («Exxon Valdez») натрапляє на риф поблизу Аляски та губить 40 000 тон нафти.
  • 1989 — у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.
  • 1989 — у Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України.
  • 1990 — Іслам Карімов став президентом Узбекистану.
  • 1999 — після початку війни НАТО проти Югославії війська Альянсу почали авіаційні атаки проти об’єктів на терені СРЮ.
  • 1999 — внаслідок пожежі в тунелі під Монбланом (Mont-Blanc) гине 39 людей.
  • 1999 — у національному парку Цаво (Кенія) внаслідок аварії пасажирського потягу загинули 36 людей, 200 травмовано.
  • 2001 — Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона (Derrick Jefferson) у Мюнхені.
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