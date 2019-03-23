ІМЕНИНИ 23 БЕРЕЗНЯ

Анастасія — жіночий варіант чоловічого імені Анастасій (Анастас). Значення імені Анастасія: повернута до життя, воскресіння, відроджена, воскресла, що воскрешає, повстала, відроджена до життя. В цьому імені поєднуються надійність і ніжність, легкість і простота. Звучання цього імені іскрить енергією і поєднується з натиском і стрімкістю. Походження імені Анастасія від грецького слова “анастас” – воскреслий, є індоєвропейський корінь “ста” – стояти.
Віктор — чоловіче ім’я латинського походження, яке набуло широкого поширення в епоху зародження християнства. Походження імені Віктор пов’язане з латинським словом, яке перекладається як «перемога», «переможець».
Галина — давньогрецькою мовою Галене – що означає безтурботність, спокій, штиль. Досить популярне ім’я середини двадцятого століття. Однак в наш час воно менш поширене. Зменшувальним є ім’я Гала або Галя.
Денис — значення імені Денис – «посвячений, що належить богу виноробства й веселощів Діоніса». Тому Денис від природи наділений великою життєвою енергією, радістю і силою. Він без праці підніме настрій всім оточуючим його людям. Ім’я Денис походить від давньогрецького імені Діоніс – бог виноробства, веселощів, природних та життєвих сил. Ім’я прийшло до нас з античної міфології. Покровителем Дениса є святий Діонісій Пергийский (Памфилийский), який був противником зла, допомагав убогим і хворим, закликав людей до молитов і поміркованості в усьому, закликав багатих допомагати бідним і навчав грамоті монахів.
Дмитро — правильна церковна вимова Димитрій. Значення імені Дмитро (старе – Димитрій, народне – Митрей, розмовне Мітрій) – «плід земний». Походження імені Дмитро від грецького слова “Деметріос”, що означає «стосовний до Деметри». Богиня Деметра (Мати Ячменю, Мати-Земля) в античній міфології – це покровителька землеробства і богиня родючості.
Леонід — ім’я Леонід дуже красиве і звучне, але в той же час досить жіночне і слабке. Популярність цього імені сильно знизилася в останні роки. Покровителем цього імені є мученик Леонід Єгипетський. Значення імені Леонід розшифровується як “левеня”, “син лева”, “походить з роду лева”, “подібний льву”, “схожий на лева”. Походження імені Леонід пов’язано з давньогрецьким ім’ям Леонідас, яке в перекладі означає схожий на лева: «леон» – лев, «ідеа» – зовнішність, зовнішність.
Ніка — жіноче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Ніка пов’язано з ім’ям давньогрецької богині перемоги і успіху. Крім того, часто ім’я Ніка є короткою формою жіночих і чоловічих імен, наприклад, таких як Вероніка, Домініка, Микола і Никодим.
Павло — у перекладі з латинського ім’я Павло означає «маленький», «малюк», «незначний». Існує думка, що ім’я Павло трактується як «молодший». Ім’я Павло походить від слова «паулюс», що перекладається з латинської як «маленький».