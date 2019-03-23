Говорили, що з цього дня починаються березневі грози. Одночасно відзначали, що зима вже остаточно відступила, і починає прокидатися природа навколо. День стає довшим ночі. Вранці раніше бувають заморозки, але вони стають м’якими і нетривалими.
У народі 23 березня називали Василиною, вешней води указательницей. Православна церква вшановує пам’ять Святої Василини. Відомо, що вона загинула мученицькою смертю, коли їй було лише 9 років. Під час правління імператора Діоклетіана були організовані масові гоніння на послідовників християнської віри. Василину також зловили і почали змушувати відректися від Христа. Однак дівчинка була непохитна, і її піддали побиттю, страшним тортурам.
На святу Василину вважали покровителькою талих вод, що розливаються навесні. Молилися їй для того, щоб велика вода не затопила село і будинок. Говорили, що, оскільки Василина наділяє води здатністю пам’ятати і бачити сокровенне, а тому, проникає в будинки тільки до тих, хто провів рік у гріху.
Народні прикмети на 23 березня
- Журавлі прилетіли — весна буде теплою
- Холодний вітер подув — зима ще довго протримається
- Струмки в річку потекли — прикмета про те, що хорошого клювання плотви можна чекати
- Похмурий і похмурий день — гарний врожай льону збереш
- Густий туман 23 березня висить — сніг скоро розтане, але влітку будуть часто йти дощі
- Сині хмари пливуть по небу — найближчим часом погода буде дощовою, але теплою
- Волі мурашника 23 березня починає танути сніг саме з північної сторони — літо буде благополучним, вдасться зберегти і виростити овочі і фрукти. Якщо ж сніг тане з південної сторони мурашника, то літо буде коротким і непогожим
- Гроза 23 березня — рік буде урожайним
- Прилетіли шпаки до 23 березня — скоро розтане сніг
- В повітрі кружляють жайворонки — скоро з’явиться перша трава
- Зайці близько підходять до будинків 23 березня — чекай похолодання
- Прилетіли ластівки — буде великий врожай, і можна вирушати на риболовлю, тому що клювання буде також добрим
- Плиска прилетіла — рівно через 12 днів почнеться повінь
- Тріщить кора дерев — прикмета того, що весна буде сухою і без дощів
- Навколо Місяця видно кола — скоро піде дощ
- Вранці похмуро, а ввечері небо прояснюється — чекай заморозків