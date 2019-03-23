ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 БЕРЕЗНЯ 23.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1400 — п’ятирічного в’єтнамського імператора Чан Тхьеу Де (Trần Thiếu Đế) змусили зріктися престолу на користь діда по матері, державного чиновника Хо Куї Лі. Так припинила своє існування династія Чан, що правила В’єтнамом майже 175 років1513 — Республіка Венеція вступила до Священної Ліги і у Союзі з Лігою боролася з французькими військами Людовика XII1568 — Катерина Медичі і Карл IX Валуа уклали мирний трактат в Лонжимо, закінчилась друга французька релігійна війна1743 — в лондонському королівському театрі Ковент-Гарден була виконана ораторія Георга Генделя «Месія»1841 — в мансарді Королівського політехнічного інституту на Ріджент Стріт, 309 у Лондоні успішний торгівець вугіллям і патентами Річард Біерд відкрив першу в Європі публічну фотографічну студію. Роком раніше подібний заклад був створений американцем Олександром Волкотом у Нью-Йорку1849 — на світанку 85 000-не військо сардинського короля Карла Альберта під командуванням генерала Хржановського було вщент розгромлене австрійською армією фельдмаршала Радецького в ході вирішальної битви під Новарою. Сардинське королівство програло Першу італійську війну за незалежність Австрійській імперії і виплатило 65 млн франків контрибуції австрійцям.1857 — Елайша Грейвз Отіс провів публічні випробування першого в світі безпечного пасажирського ліфту в п’ятиповерховому універмазі Едера Гоґвуда на Бродвеї у Нью-Йорку. Гідравлічний ліфт коштував близько $300, розвивав швидкість 0,20 м/с і приводився в рух від парової машини, встановленої в підвалі будинку.1869 — вчена рада Лейпцигського університету надала Фрідріху Ніцше докторську степінь за сукупністю опублікованих ним наукових статей.1876 — російський електротехнік і винахідник Павло Яблочков запатентував електричну лампочку.1891 — у Великій Британії уперше використана сітка для футбольних воріт.1918 — Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства1919 — у Мілані журналіст Беніто Муссоліні провів установчі збори нової політичної партії «Італійська спілка боротьби» (італ. Fasci italiani di combattimento). Цей день вважають днем народження італійського фашизму1921 — Олександрівську губернію перейменували на Запорізьку1928 — Кам’янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником1935 — президент США Франклін Рузвельт підписав Конституцію Філіппін. Республіка Філіппіни отримала статус автономії у складі США1944 — засновано Київський ботанічний сад Академії наук УРСР1950 — засновано Всесвітню метеорологічну організацію. Цю дату відзначають як Всесвітній метеорологічний день.1963 — у Великій Британії вийшов перший альбом гурту «The Beatles» «Please Please Me»1965 — о 09:24 (EST) зі стартової платформи LC19 на мисі Канаверал успішно стартувала ракета Титан з пілотованим космічним кораблем Джеміні-3 з двома астронавтами на борту. Астронавт Вірджіл Гріссом став першою людиною, яка побувала у космосі двічі1966 — у Римі вперше за 400 років відбулася офіційна зустріч Папи Римського й архієпископа Кентерберійського1994 — у Брюсселі підписали договір про співпрацю між Україною і Європейським Союзом1997 — у Маямі під час хірургічної операції 10-місячній італійській дівчинці пересаджено сім органів — рекордна кількість для однієї операції2001 — космічна станція «Мир» затонула в Тихому океані поблизу островів Фіджі2011 — обраний новий предстоятель УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав2013 — внаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізував рух транспорту на вулицях. Випало понад 50 см снігу. В місті оголошений надзвичайний стан Tweet Pin It Tags:23 березня, 23 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ