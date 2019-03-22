ІМЕНИНИ 22 БЕРЕЗНЯ

Леонтій (грец. Λεόντιος) — чоловіче ім’я, в перекладі з грецької мови означає левиний, від гр. леон — лев.
Ілля, Ілько — українська версія біблійного (староєврейського) імені Eliyahu (אליהו) Іллі-пророка, про який оповідає Старий Завіт, якого рівно поважали юдаїзм, християнство та іслам.
Валерій (лат. Valerius) — чоловіче ім’я латинського походження. Бере корені від когномену латинського роду Валеріїв. Слово утворено від лат. valeo — «бути сильним, здоровим».
Олександр, Олександер — чоловіче українське особове ім’я грецького походження. В перекладі з давньогрецької означає «захисник людей». Широку популярність здобуло здебільшого на території України, де входить до першої п’ятірки найбільш вживаних імен, водночас корінь імені є одним з найпоширеніших у світі. Еквівалентом імені Олександр серед інших слов’янських народів — Александ(а/е)р. Жіноча форма імені — Олександра.
Панас — скорочена форма чоловічого імені Опанас, народна форма канонічного імені Афанасій.
Кирило (грец. Κύριλλος) — чоловіче ім’я давньогрецького походження. Із грецького Κύριλλος перекладається як «пан», «владика». У перській мові є подібне слово, що означає «сонце».
Катерина (грец. Αικατερίνη) — християнське жіноче ім’я. Походить від грец. καθάριος, «ката́ріос» — «чиста, чистокровна, непорочна, бездоганна».