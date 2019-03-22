У КУРАХОВОМУ ЧОЛОВІК ВПАВ У ПІДВАЛ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Вчора, 21 березня, у Кураховому у підвал впав чоловік. На порятунок мешканця виїхали працівники швидкої допомоги та рятувальники.
Повідомлення про те, що потрібна допомога рятувальників надійшло о 13:48 на телефон Служби порятунку.
Поблизу одного з будинків на вул. Лермонтова у місті Курахове Донецької області у підвал впав чоловік. Працівники швидкої допомоги не змогли самостійно дістати постраждалого.
Бійці 7-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, спустилися на глибину близько 3 м, обв’язали чоловіка рятувальними мотузками, витягли на поверхню та передали працівникам швидкої допомоги.
Від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.