У ДОБРОПІЛЛІ ПРОХОДИТЬ ОБЛАСНИЙ ЧЕМПІОНАТ З БОКСУ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ ТА МОЛОДІ

21 березня в Палаці спорту міста Добропілля дали старт чемпіонату Донецької області з боксу серед чоловіків-еліти та чоловіків-молоді.
Змагання зібрали представників 11 команд з міст Бахмут, Білицьке, Білозерське, Добропілля, Краматорськ, Маріуполь, Мирноград, Покровськ, Селидове, Слов’янськ, Соледар.
Спортсменів привітали начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик, начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Добропільської міської ради Віталій Кличов, віце-президент Регіональної федерації боксу Донецької області Геннадій Селіваров, виконавчий директор Регіональної федерації боксу Донецької області Павло Івахненко.
Боксери визначатимуть кращих у 10 вагових категоріях: від 46-49 кг, до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг, понад 91 кг.
22 та 23 березня двобої розпочнуться о 14:00. Фінальні поєдинки серед дорослих стартують 23 березня о 19:00, серед молоді – 24 березня об 11:00.