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ПРИКМЕТИ НА 22 БЕРЕЗНЯ

22.03.2019 Цікаво знати Комментариев нет

У православній церкві 22 березня вшановується пам’ять 40 мучеників Севастійських. Відомо, що в 320 році н. е. 40 воїнів і віруючих у Христа, які проживали в турецькому місті Севастія, кинули виклик воєначальнику-язичнику, оскільки відмовилися приносити жертву ідолам і пояснили свій вчинок тим, що вони поклоняються справжньому Богу, а не статуї. Ніякі погрози та вмовляння не допомагали. В результаті, воїнів кинули у в’язницю і збиралися забити камінням до смерті, але з Божою допомогою воїни залишилися живі, і камені відлітали від них у різні сторони, не заподіюючи ніякої шкоди. Після цього воїнів помістили в крижане озеро, а поруч натопили лазню, сказавши, що туди можна ввійти, якщо відректися від Христа. Однак воїни не змінили своїх поглядів і незабаром померли.

У народі 22 березня називають Сорок сороків. Свято було присвячено зустрічі весни. Слов’яни поклонялися сонцю і чекали погоди, яка була б сприятливою для проведення польових робіт.

Народні прикмети на 22 березня

  1. Казали: «Що 22 березня на Сороки, то і 12 липня на Петрівки»
  2. Якщо сам день 22 березня теплий, то сорок днів після нього також будуть теплими. Холодний вітер — чекай 40 днів заморозків
  3. Теплий вітер дме — прикмета того, що настане літо нелагідне
  4. Рання весна віщує неврожайний рік
  5. Ластівки прилетіли раніше — чекай багатого врожаю
  6. Якщо у цей день пекти 40 кульок-колобків і кожен день викидати через вікно один з них, можна захистити від морозів свої посіви
  7. Яка погода 22 березня, такою вона і буде в період сінокосу
  8. Багато сорок і галок 22 березня — теплі дні незабаром настануть
  9. Чайки кружляють — чекай льодоходу найближчим часом
  10. Теплий вітер подув 22 березня — літо буде дощовим
  11. Листя ще не розпустилася, але чути перший грім — рік буде голодним
  12. Після 40 ранків можна сіяти гречку
  13. В цей день потрібно молитися мученикам Севастийським, щоб рідні люди повернулися неушкодженими з військової служби
  14. Сильний мороз — прикмета того, що просо добре вродить
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