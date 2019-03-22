У православній церкві 22 березня вшановується пам’ять 40 мучеників Севастійських. Відомо, що в 320 році н. е. 40 воїнів і віруючих у Христа, які проживали в турецькому місті Севастія, кинули виклик воєначальнику-язичнику, оскільки відмовилися приносити жертву ідолам і пояснили свій вчинок тим, що вони поклоняються справжньому Богу, а не статуї. Ніякі погрози та вмовляння не допомагали. В результаті, воїнів кинули у в’язницю і збиралися забити камінням до смерті, але з Божою допомогою воїни залишилися живі, і камені відлітали від них у різні сторони, не заподіюючи ніякої шкоди. Після цього воїнів помістили в крижане озеро, а поруч натопили лазню, сказавши, що туди можна ввійти, якщо відректися від Христа. Однак воїни не змінили своїх поглядів і незабаром померли.
У народі 22 березня називають Сорок сороків. Свято було присвячено зустрічі весни. Слов’яни поклонялися сонцю і чекали погоди, яка була б сприятливою для проведення польових робіт.
Народні прикмети на 22 березня
- Казали: «Що 22 березня на Сороки, то і 12 липня на Петрівки»
- Якщо сам день 22 березня теплий, то сорок днів після нього також будуть теплими. Холодний вітер — чекай 40 днів заморозків
- Теплий вітер дме — прикмета того, що настане літо нелагідне
- Рання весна віщує неврожайний рік
- Ластівки прилетіли раніше — чекай багатого врожаю
- Якщо у цей день пекти 40 кульок-колобків і кожен день викидати через вікно один з них, можна захистити від морозів свої посіви
- Яка погода 22 березня, такою вона і буде в період сінокосу
- Багато сорок і галок 22 березня — теплі дні незабаром настануть
- Чайки кружляють — чекай льодоходу найближчим часом
- Теплий вітер подув 22 березня — літо буде дощовим
- Листя ще не розпустилася, але чути перший грім — рік буде голодним
- Після 40 ранків можна сіяти гречку
- В цей день потрібно молитися мученикам Севастийським, щоб рідні люди повернулися неушкодженими з військової служби
- Сильний мороз — прикмета того, що просо добре вродить