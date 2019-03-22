ГОРОСКОП НА 22 БЕРЕЗНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овнам можна сміливо братися за вкладання контактів, домовленостей, зміцнення тилів – ці справи сьогодні супроводжуватиме вдача і вони принесуть позитивні плоди.
Побережіть здоров’я, особливо уважно стежте за тим, що їсте. Трішки обережності, ще ніколи не була зайвою.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Сьогодні Тельців може настигнути дуже сл.ушна думка, яка у майбутньому сприятиме вашому фінансовому благополуччю. Ви зможете втілити свої задуми в життя завдяки розумінню мотивів інших та вашій інтуїції.
Уникайте інтриг та пліток – це лише забере ваш дорогоцінний час та енергію, краще використайте його на себе самого.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Період сприятливий як для роботи, так і для амурних справ та розслаблення. Проте зараз розраховуйте тільки на себе. Така вихідна позиція може помітно покращити ваше становище.
Гроші старайтеся берегти – марнотратство це останнє, що вам зараз потрібно. А от сил на справи не шкодуйте – вкладена праця віддасться сторицею.
Рак (22 червня – 22 липня)
Для Раків день буде сприятливим, а особливо для тих представників знаку, які задумали пошук союзників та однодумців. Є високі шанси зацікавити інших власними ідеями.
Якщо отримаєте надходження, на яке не очікували – не спішіть витрачати гроші. З часом вони вам знадобляться на справді важливі справи.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Сьогодні не виключені приємні знайомства, зокрема, і романтичні. Вам у цей день буде притаманний особливий шарм.
Ближче до вечора може з’явитися непереборне бажання провести час з комфортом. За можливості відправляйтеся у театр або кіно, чи поласуйте смачною вечерею.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Сьогодні для Дів буде ідеальний час, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками. Також день добрий для оздоровлення – можна влаштувати розвантажувальний день.
Важливі питання вдасться обговорити у невимушеній обстановці, що неабияк додасть вам натхнення.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
День буде сприятливим для здійснення фінансових операцій, укладення угод та домовленостей. Також період сприятливий для навчання та творчості.
Будь-які починання в цей день отримають додаткове енергетичне підживлення.День взагалі хороший для будь-якого виду роботи.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Скорпіонам сьогодні варто з особливою ретельністю приборкувати злість та скупість. В іншому випадку ви ризикуєте втратити чудову нагоду впустити трохи свіжого повітря у соє життя.
Якщо не лінитися, то вдасться виконати безліч справ, відкладених вами на потім.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Постарайтеся голосно не плакати про те, як ви хочете у відпустку. Так ви тільки ще погіршите свій настрій та втратите дорогоцінний час. Зараз Стрільцям краще взятися за роботу.
Вечір буде сприятливим для розмов, зустрічей з друзями та прогулянок на свіжому повітрі.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Час сприятливий для переїздів, перебудови – як простору, так і стосунків. Все почате зараз має шанс бути швидко та вдало завершеним.
Будьте уважними до своїх легенів – саме час кинути курити, почати гуляти на свіжому повітрі .
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Наступив сприятливий час реалізації планів. Зорі вам сприятимуть.
Заплануйте собі на вечір щось затишне і романтичне. Тим, у кого є пара, варто спробувати дещо новеньке. Ті ж, у кого пари немає, можуть взяти улюблену книжку і провести час не менш цікаво.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Забудьте про осуд та оцінки інших людей. Краще зосередьте увагу на власних цілях та починайте працювати над їх реалізацією.
Можливі сварки та непорозуміння – постарайтеся у такі моменти бути терпимими та добрими.