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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 22 БЕРЕЗНЯ

22.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1312 — за вимогою короля Франції Філіпа IV Вродливого папа римський Климент V розпустив лицарський орден тамплієрів.
  • 1633 — Галілей зрікся своїх наукових творів на тому самому місці, де Джордано Бруно вислухав смертний вирок.
  • 1841 — у США запатентовано виробництво крохмалю.
  • 1848 — Венеція оголосила про відновлення своєї незалежності від Австрійської імперії.
  • 1876 — прийнята конституція Іспанії.
  • 1882 — конгрес США заборонив багатоженство.
  • 1888 — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворили найстарішу у світі Англійську футбольну лігу.
  • 1894 — проведено першу хокейну гру за Кубок Стенлі.
  • 1895 — у Парижі Огюст і Луї Люм’єр провели демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки; цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.
  • 1904 — у лондонській газеті «Іллюстрейтед Міррор» вперше у світі опублікована кольорова фотографія.
  • 1907 — у Лондоні з’явилися перші таксі з лічильниками.
  • 1941 — Чорнобиль (Київська область) отримав статус міста.
  • 1945 — у Каїрі підписаний «Пакт арабської ліги», що створював Лігу Арабських держав.
  • 1957 — Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак.
  • 1965 — США оголосили про використання ними у В’єтнамі газової зброї.
  • 1989 — в іспитовому польоті літака Ан-225 «Мрія» установлено 109 світових рекордів.
  • 1993 — «Intel» представив свій перший оригінальний процесор Pentium.
  • 1999 — перший демонстраційний запуск проекту Sea Launch
  • 2000 — біля острова Зміїний у Чорному морі українські прикордонники затопили турецьку рибальську шхуну.
  • 2000 — у Києві відкрита центральна синагога.
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