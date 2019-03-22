ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 22 БЕРЕЗНЯ 22.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1312 — за вимогою короля Франції Філіпа IV Вродливого папа римський Климент V розпустив лицарський орден тамплієрів.1633 — Галілей зрікся своїх наукових творів на тому самому місці, де Джордано Бруно вислухав смертний вирок.1841 — у США запатентовано виробництво крохмалю.1848 — Венеція оголосила про відновлення своєї незалежності від Австрійської імперії.1876 — прийнята конституція Іспанії.1882 — конгрес США заборонив багатоженство.1888 — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворили найстарішу у світі Англійську футбольну лігу.1894 — проведено першу хокейну гру за Кубок Стенлі.1895 — у Парижі Огюст і Луї Люм’єр провели демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки; цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.1904 — у лондонській газеті «Іллюстрейтед Міррор» вперше у світі опублікована кольорова фотографія.1907 — у Лондоні з’явилися перші таксі з лічильниками.1941 — Чорнобиль (Київська область) отримав статус міста.1945 — у Каїрі підписаний «Пакт арабської ліги», що створював Лігу Арабських держав.1957 — Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак.1965 — США оголосили про використання ними у В’єтнамі газової зброї.1989 — в іспитовому польоті літака Ан-225 «Мрія» установлено 109 світових рекордів.1993 — «Intel» представив свій перший оригінальний процесор Pentium.1999 — перший демонстраційний запуск проекту Sea Launch2000 — біля острова Зміїний у Чорному морі українські прикордонники затопили турецьку рибальську шхуну.2000 — у Києві відкрита центральна синагога. Tweet Pin It Tags:22 березня, 22 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ