У СЕЛИДОВОМУ РЯТУВАЛЬНИКИ ПЕРЕВІРИЛИ ПРИМІЩЕННЯ, ДЕ БУДУТЬ ПРОХОДИТИ ВИБОРИ

Вчора, 20 березня, у Селидовому працівники 13-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області здійснили перевірку стану пожежної та техногенної безпеки приміщень, де будуть функціонувати виборчі дільниці.
Так, співробітники ДСНС перевірили наявність первинних засобів пожежогасіння, плани евакуації, наявність та вільний доступ до евакуаційних виходів тощо.
Також, рятувальники провели додаткові протипожежні інструктажі з представниками виборчих дільниць та працівниками закладів та установ, де відбуватиметься волевиявлення громадян під час виборів Президента України.
Крім того, фахівці Служби порятунку вручили тематичні пам’ятки, які допоможуть не допустити надзвичайних подій під час виборчого процесу.
Подібна робота регулярно проводиться рятувальниками Донеччини у всіх районах області.