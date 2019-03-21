Намагалися саме на Вербоносицу наламати як можна більше гілок верби і розвісити їх в будинку. Вважалося, що це сприяє чистоти, цнотливості, красі, здоров’ю.
Це був день весняного рівнодення, і в народі вважали, що з цього моменту починається весна. Особливість 21 березня полягає в тому, що день вже трохи додався і по часу дорівнює вечора. Прилітали жайворонки, і з цієї нагоди господині також випікали печиво у вигляді таких птахів. «Жайворонками» 21 березня пригощали дітей, і вважалося, що такі печива на столі символізують радість, благополуччя і щастя.
До речі, навіть якщо день 21 березня не збігався з Вербною неділею, однаково ставили у воду пухнасту гілочку верби. Існував звичай збирати вербу21 березня саме в лісі, і це повинні були робити саме молоді дівчата разом зі своїми матерями. З вербою також було пов’язано багато цікавих обрядом і прийме.
Народні прикмети на 21 березня
- Птахи в’ють гнізда з сонячної сторони — літо буде достатньо холодною
- Рано прилетіли жайворонки — прикмета того, що весна буде теплою
- Якщо гілку верби поставити на столі у домі, то вона вижене всі труднощі і скорботи з дому, принесе щастя сім’ї
- Кажуть 21 березня: «Кого вербою б’ють, у того тіло буде легким», тобто хвороб не буде
- Якщо розім’яти вербу, покласти її на голову і накрити хусткою, то можна позбавитися від головного болю
- Самому садити вербу у дворі власного будинку — до смерті
- Сніг 21 березня ще не зійшов, але верба вже зацвіла — погода буде теплою
- Туман з’явився — чекай заморозків
- По небу швидко пливуть високі хмари — скоро настане тепло
- Сонячний день 21 березня віщує тепле літо. А якщо на вулиці холодно і похмуро, то літні місяці будуть такими ж.
- Сніг лежить 21 березня в полях нерівно, горбами — можна розраховувати на багатий урожай ярих та овочів
- Багато води навколо — прикмета того, що рік буде врожайним
- В цей день не можна починати серйозні справи, оскільки успіху не буде. Також не варто будувати плани на майбутнє — швидше за все, їм не судилося збутися
- Якщо вийти на перехрестя ввечері і сказати: «Раз, два, три!», то можна побачити своє майбутнє. Проїде червона машина — зустрінете любов. Чорна машина передвіщає неприємності, зелена — гроші, синя — мрії здійсняться, сіра — будуть зміни в житті, жовта — вас чекає успіх.
- Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливим і довгим. Тому, намагалися проводити час з дорогими людьми.