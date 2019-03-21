МЕШКАНЦЯМ ДОНЕЧЧИНИ НАГАДУЮТЬ, ЯК ПРАВИЛЬНО СПЛАЧУВАТИ СУБСИДІЮ

Громадяни, яким житлова субсидія надається у грошовій формі, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням готівкової суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою.
Про це мешканцям Донеччини нагадує обласна адміністрація.
При наявності простроченої понад один місяць заборгованості житлова субсидія не призначається.
Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період) у разі, коли структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад місяць заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії.
За рішенням комісії надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється у разі коли домогосподарству припинено надання житлово‑комунальної послуги (послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день припинення надання такої послуги (послуг).