ГОРОСКОП НА 21 БЕРЕЗНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
На Овнів сьогодні може навалиться лавина роботи, до якої додасться ще й чимало домашніх справ. Пишіть список і від пункту до пункту виконуйте заплановане.
Зі складних ситуацій вам вдаватиметься вийти з високо піднятою головою – вдача допомагатиме впоратися з ними та залагоджувати дрібні конфлікти.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Сьогодні варто розраховувати на дружню підтримку. Тим, хто задумав початок серйозних справ, як то ремонт чи нові контракти — сприятиме вдача.
Своїм слабостям не потурайте – краще відкладіть лінь на задній план та беріться за самовдосконалення – займіться спортом і своїм здоров’ям.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Цей день бажано провести максимально продуктивно, адже сьогодні довкола витатиме багато енергії, яку неодмінно варто задіяти. Бажано зайнятися спортом – побігайте, покатайтеся на велосипеді, чи хоча б пройдіться пішки з дому на роботу.
День поганий для стрижок, проте фарбувати волосся сьогодні можна
Рак (22 червня – 22 липня)
Сьогодні до вас можуть прийти ідеї, втілення яких потребуватиме додаткових ресурсів. Навколишні вам охоче допоможуть, але справді важливими справами краще займатися самотужки. Так ви зможете краще зосередитися та не відволікатися на розмови.
Фінансові питання бажано вирішити у першій половині дня, ближче до вечора шанси припуститися помилки зростатимуть.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Спокій та упевненість у собі сьогодні допоможуть вам уникати суперечок та не встрявати у конфлікти. Критичним зауваженням зі сторони великого значення не надавайте і перш за все керуйтеся здоровим глуздом.
Покупками краще займатися у другій половині дня. До цього часу ви зумієте краще зібратися з думками і відповідно уникнути необдуманих витрат.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
У справах на вас сьогодні чекає вдача. Можливо, буде не просто зосередитися, але за умови, що ви все добре продумаєте, труднощів не виникатиме.
Якщо вас сьогодні тягтиме поспілкуватися – віддайте перевагу рідним та близьким. Вони зможуть дати вам вдумливу пораду та озброїти підтримкою.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
У цей день життя може затягнути Терезів у потужний вир – багато справ, планів, зустрічей. Вмикайте найвищі потужності та беріться за роботу. Якщо не лінитиметься вкладені зусилля повернуться сторицею і вже незабаром ви потішите себе прекрасним результатом.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Зараз у Скорпіонів сприятливий час для вирішення швидких і енергійних справ. Втім старайтеся братися за роботу, яка не вимагає особливої концентрації уваги і великих витрат.
Також можливий приплив натхнення, особливо у Скорпіонів, життя яких пов’язане з творчістю.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
День передовсім буде сприятливим для Стрільців, які займаються інтелектуальною працею та фінансами.
У цей день можливі серйозні переговори. Постарайтеся сконцентруватися та зважити всі моменти і підводні камені. Загалом ж вдача буде на вашій стороні.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Сьогодні варто не приймати надто важливих рішень – намагайтеся займатися менш значимими справами, особливо у сфері фінансів.
В любовних справах сьогодні повністю покладайтеся на ваше серце – воно підкаже правильний вибір.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Сьогодні вам може бути важко налаштуватися на роботу – чи то через втому, чи просто настрій буде не до праці. Проте переламати себе все ж варто, бо зараз поганий час для ледарювання.
Будьте обережними з грішми, особливо коли відправляєтеся на шопінг. Ймовірні необдумані витрати з часом можуть вас засмутити.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Добре протікатимуть розмови – як серйозні, так і поверхневі. Якщо маєте що залагодити спілкуванням – спробуйте це зробити саме сьогодні. А от від пліток краще відмовтеся – нечесне слово може віддатися сторицею.
Також час вдалий для покупок, переїзду, фінансових операцій, оновлень і змін. Можете сміливо братися за нове