ІМЕНИНИ 20 БЕРЕЗНЯ

Анна — з івриту перекладається як «хоробрість», «сила», «благодать». У християнстві Анна — мати Богородиці, бабуся Ісуса Христа (богопраматерь), дружина святого Іоакима, яка народила дочку дивним чином після довгих років бездітного шлюбу. Тому також це ім’я перекладають як «милість Божа».
Антоніна — значення імені Антоніна – «вступає в бій», «що протистоїть», «гідна похвали», « противник». Є ще один варіант, в якому значення імені Антоніна трактується як «широка», «просторий». Існує кілька можливих варіантів походження імені Антоніна. За однією з версій ім’я Антоніна бере початок від давньоримської династії Антоніїв. Хтось вважає, що Антоніна – дочка Антонія. Існує думка, що походження імені Антоніна пов’язано з грецьким словом «antao» («протистоїть»). За третьою версією Антоніна – це жіноча форма чоловічого імені Антон.
Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Євген — чоловіче ім’я грецького походження. Походження імені Євген пов’язують з грецьким ім’ям Эугениос. Це ім’я має два кореня – «еу» (хороший) і «генес» (рід).
Катерина — ім’я Катерина походить від грецького слова «чистий», що латиницею писалося як katharon. Вперше в історії воно з’являється в VI столітті у зв’язку із згадкою про ранньохристиянської великомучениці Катерини Олександрійської.
Ксенія (Оксана) — ім’я Ксенія має різні версії походження. За першою версією, ім’я Ксенія в перекладі з грецького «ксенос» означає «гостинна», також перекладають як «мандрівниця», «чужинка», «гостя», «чужа». Ім’я Ксенія — це один з епітетів Афрофіти. За другою версією, ім’я Ксенія походить від давньогрецького «ксении», яке в одиничному числі також означало «гість», а на латинській звучало як «хenia». Ксенія в античній і новоєвропейської поезії називали короткі гумористичні або хвалітельних вірші, звернені до будь-яким особам, які підносили на додаток до подарунків цього гостю. Раніше ксении писав і Шиллер, і Гете, і Ярослав Івашкевич, і первісний автор назви — і римський поет Марціал.
Марія — жіноче ім’я давньоєврейського походження. Згідно з однією з версій, Марія походить від кореня слова, що означає «відкинута». За іншою версією походження імені Марія пов’язане зі словом, яке перекладається як «сумна». У російській православній традиції це ім’я означає «пані».
Микола — жіноче ім’я давньоєврейського походження. Згідно з однією з версій, Марія походить від кореня слова, що означає «відкинута». За іншою версією походження імені Марія пов’язане зі словом, яке перекладається як «сумна». У російській православній традиції це ім’я означає «пані».
Надія — ім’я Микола складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».
Павло — у перекладі з латинського ім’я Павло означає «маленький», «малюк», «незначний». Існує думка, що ім’я Павло трактується як «молодший». Ім’я Павло походить від слова «паулюс», що перекладається з латинської як «маленький».