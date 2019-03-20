У ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ПОКРОВСЬКА З`ЯВИЛИСЯ РЕЗЮМЕ-БОКСИ

У приміщенні Покровського центру зайнятості були встановлені резюме-бокси, в які шукачі роботи можуть складати свої резюме.
Відділом рекрутингу формується база резюме шукачів роботи, яку поповнюють завдяки запровадженому електронному сервісу «Експрес- резюме».
Для шукачів роботи, що не мають змоги скористатися електронним сервісом, і були встановлені резюме-бокси, куди відвідувачі складають експрес-резюме на паперових носіях, а рекрутери згодом обробляють їх та вносять дані до електронної бази.
Нова послуга може бути цікавою як для зареєстрованих безробітних, так і для шукачів роботи, які в силу певних умов не можуть набути статусу безробітного (для студентів, які шукають роботу у вільний від навчання час; осіб, котрим виповнилося 35 років, але які раніше не працювали; працюючих осіб, пенсіонерів, що мають бажання продовжити працювати тощо).
Всіх, хто заповнив експрес-резюме, фахівці з рекрутингу оперативно інформують про появу нових пропозицій роботи.