СТУДЕНТАМ ПОКРОВСЬКА РОЗПОВІЛИ ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ

Вчора, 19 березня, співробітниками 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області було проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців та працівників гуртожитку ДВНЗ ДонНТУ.
Рятувальники розповіли студентам про додержання вимог правил пожежної безпеки в гуртожитках, а також щодо профілактики та попередження виникнення пожеж в приватному житловому секторі по причині необережного поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації пічного опалення, порушень правил пожежної безпеки при експлуатаціє електрообігрівальних приладів.
В ході заходу також було проведені профілактичні бесіди з мешканцями гуртожитку щодо правил поведінки під час знаходження вибухонебезпечних предметів.
На завершення бесід фахівці ДСНС розповсюдили листівки з правилами безпеки життєдіяльності.