У православній церкві вшановується пам’ять великомученика Василя. Крім того, 20 березня поклоняються чудотворної ікони «Споручніцагрешних». Невідомо, хто став її автором, але зціляє сила ікони була відкрита в середині ХIХ століття. Саме тоді образ допоміг жителям Орловської області, де він у цей момент знаходився. Поступово про чудодійну силу ікони дізналися й інші люди. Вважається, що 20 березня іконі потрібно молитися про позбавлення від холери — принаймні, в колишні роки багато людей вилікувалися від цієї напасті.
У народі день 20 березня називали Василем капельники, оскільки саме зараз наступають довгоочікувані відлиги, течуть струмки, дзвенить крапель. Вважають, що похмуре перезимують залишилося позаду, і природа прокидається від сну.
Народні прикмети на 20 березня
- З дахів крапель — рік буде дуже родючим
- Прилетіли 20 березня практично всі птахи — чекай рясного врожаю хліба
- Вода тане, але лід при цьому варто — буде дуже неврожайний рік
- Дружна крапель і південний вітер — літо теплим буде
- Товща снігу зривається з даху і розбиває вікно — людські гріхи на землю впали
- Хлопець 20 березня може приворожити вподобану дівчину
- Похолодало до вечора — чекай заморозків
- Синій горизонт — прикмета того, що зовсім скоро настане потепління
- Дзвінка крапель і південний вітер 20 березня — літо буде спекотним
- Довгі бурульки з дахів звисають — буде багатий урожай льону
- Скільки в цей день прилетіло жайворонків, стільки таловин буде навколо
- Вважають, що ті птахи, які прилетіли 20 березня, провели зиму в Раю, і їх потрібно вшановувати особливим чином
- Прилетіли 20 березня жайворонки — погода буде теплою. А якщо в цей день побачиш зяблика — чекай похолодання
- Прилетіли журавлі — чекай пізньої весни
- Ластівки над дахом звили гніздо — до нещастя
- Побачити ластівку на Василя капельники і погодувати її — можна зібрати багатий урожай
- Ластівка в’є гніздо на сонячній стороні — прикмета того, що літо буде непогожим
- Сон, приснився 20 березня, збудеться через 3 роки