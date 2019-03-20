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ПРИКМЕТИ НА 20 БЕРЕЗНЯ

20.03.2019 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет

У православній церкві вшановується пам’ять великомученика Василя. Крім того, 20 березня поклоняються чудотворної ікони «Споручніцагрешних». Невідомо, хто став її автором, але зціляє сила ікони була відкрита в середині ХIХ століття. Саме тоді образ допоміг жителям Орловської області, де він у цей момент знаходився. Поступово про чудодійну силу ікони дізналися й інші люди. Вважається, що 20 березня іконі потрібно молитися про позбавлення від холери — принаймні, в колишні роки багато людей вилікувалися від цієї напасті.

У народі день 20 березня називали Василем капельники, оскільки  саме зараз наступають довгоочікувані відлиги, течуть струмки, дзвенить крапель. Вважають, що похмуре перезимують залишилося позаду, і природа прокидається від сну.

Народні прикмети на 20 березня

  1. З дахів крапель — рік буде дуже родючим
  2. Прилетіли 20 березня практично всі птахи — чекай рясного врожаю хліба
  3. Вода тане, але лід при цьому варто — буде дуже неврожайний рік
  4. Дружна крапель і південний вітер — літо теплим буде
  5. Товща снігу зривається з даху і розбиває вікно — людські гріхи на землю впали
  6. Хлопець 20 березня може приворожити вподобану дівчину
  7. Похолодало до вечора — чекай заморозків
  8. Синій горизонт — прикмета того, що зовсім скоро настане потепління
  9. Дзвінка крапель і південний вітер 20 березня — літо буде спекотним
  10. Довгі бурульки з дахів звисають — буде багатий урожай льону
  11. Скільки в цей день прилетіло жайворонків, стільки таловин буде навколо
  12. Вважають, що ті птахи, які прилетіли 20 березня, провели зиму в Раю, і їх потрібно вшановувати особливим чином
  13. Прилетіли 20 березня жайворонки — погода буде теплою. А якщо в цей день побачиш зяблика — чекай похолодання
  14. Прилетіли журавлі — чекай пізньої весни
  15. Ластівки над дахом звили гніздо — до нещастя
  16. Побачити ластівку на Василя капельники і погодувати її — можна зібрати багатий урожай
  17. Ластівка в’є гніздо на сонячній стороні — прикмета того, що літо буде непогожим
  18. Сон, приснився 20 березня, збудеться через 3 роки
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