МЕШКАНЕЦЬ РОДИНСЬКОГО ПОСТАНЕ ПЕРЕД СУДОМ ЗА ВБИВСТВО ТЕЩІ

Мешканець Родинського, який спричинив власній тещі смертельні травми, постане перед судом. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Так, під час досудового розслідування було встановлено, що 12 грудня 2018 року 54- річна мешканка Родинського знаходилась у своїй квартирі, де разом із співмешканцем та 28-річною донькою вживала спиртні напої.
Близько восьмої години вечора до оселі завітав 32-річний зять хазяйки, який теж був напідпитку. Чоловіку не сподобалось, що його дружина протягом усього дня вживає з матір’ю спиртне та вчинив з цього приводу чималу сварку.
У ході з’ясування стосунків чоловік завдав тещі не менше п’яти ударів кулаками і ногами в область голови та грудної клітини, спричинивши забиту рану голови, численні переломи ребер, розриви легень та травматичний шок.
Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла наступного ранку в себе вдома.
Наразі досудове розслідування завершено. Красноармійською місцевою прокуратурою до суду було спрямовано обвинувальний акт за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для
життя в момент заподіяння, яке спричинило смерть потерпілого) КК України.
За скоєння зазначеного злочину обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.