З ПОЧАТКУ РОКУ ПІДПРИЄМСТВА ДОНЕЧЧИНИ СПЛАТИЛИ БІЛЬШЕ 275 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ

З початку 2019 року підприємства Донецької області сплатили 275,7 мільйона гривень екологічного податку до бюджетів всіх рівнів, що майже на 27% більше за торічні показники.
Про це повідомляє Головне управління Державної фіскальної служби у Донецькій області.
Крім того, до державного бюджету надійшло 126,2 мільойна гривень, або на 28,2 мільйона гривень більше, ніж у минулому році. В свою чергу, місцеві бюджети отримали 149,5 мільйона гривень, що на 29,8 мільйона гривень додатково збагатило місцеву казну.
Фіскальна служба Донеччини нагадує, що справляння екологічного податку, в першу чергу, обумовлено необхідністю мінімізації негативного впливу господарської діяльності підприємств на природні ресурси Донеччини, що в умовах небезпечної екологічної ситуації є край необхідною та провідною метою саме у Донецькому регіоні.