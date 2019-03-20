ГОРОСКОП НА 20 БЕРЕЗНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
Сьогодні ваша допомога може знадобитися близьким вам людям – беріться за цю справу без сумнівів. На конфлікти не йдіть, у суперечки також встрявати не варто, а тим паче забудьте про провокації. Краще мовчки допоможіть.
Виконані справи принесуть чимало радості та вдоволення.
Телець (21 квітня – 20 травня)
У Тельців сьогодні дуже сприятливий день для візитів до косметологів, стоматологів чи лікарів. Якщо маєте потребу потрапити на прийом до спеціаліста – не зволікайте.
Всі грошові справи сьогодні налагоджуватимуться без зайвих клопотів.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
На роботі у Близнюків сьогодні все йтиме по налагодженій схемі – особливих неприємностей чи великих сюрпризів очікувати не варто. Стосунки з колегами та начальством протікатимуть у дружелюбному руслі, якщо ж звісно з вашої сторони немає грішків за душею.
Рак (22 червня – 22 липня)
У першій половині дня вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. Також є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.
У суперечки сьогодні встрявати не варто – лиш витратите дорогоцінну енергію.
Лев (23 липня – 23 серпня)
На тих, хто навчається, сьогодні очікує вдача – день дуже вдалий для засвоєння нової інформації. Цей момент можуть використати і ті, хто вже давно надумував вивчити що-небудь.
З грошима варто бути обережним, щоб згодом не сумувати через витрати на не надто потрібні вам речі.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Для Дів день виявиться сприятливим – якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.
Імовірно, у вас сьогодні з’являться дивовижні, або ж просто практичні ідеї, які допоможуть вам стати ближчими до заповітної мрії.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
День для Терезів буде сприятливим, щоб закотивши рукави братися за те, що прийнято називати сірими буднями. Поточна робота і побутові дрібниці – це те, на що сьогодні справді варто звернути увагу. Не відкладайте справ – це може погано вплинути на ваші вихідні.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
У цей період Скорпіонам рекомендують не потакати всім своїм «хочу». Є високі шанси стати заручником власних бажань та капризів і довести себе до депресивного стану.
Якщо матимете можливість допомогти іншим – зголошуйтеся, це піде на користь всім.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Для Стрільців настав сприятливий час, щоб вкладати договори та союзи. Домовленостей зараз досягти буде відносно легко і їхня надійність залишатиметься високою.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Сьогодні для Козерогів передбачають азартний день. У лотереї все ж краще не грати, а от за експерименти на любовному фронті братися можна сміливо. День буде сприятливим для виконання ваших фантазій!
У їжі сьогодні варто віддати перевагу фруктам, свіжим овочам та корисним жирам.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
День буде сприятливим для тих, хто любить проводити час активно та відстоювати ідеї добра. Не бійтеся просити про підтримку в інших – ви скоріш за все будете почутими.
Все, почате сьогодні, має високі шанси бути реалізованим без особливих складнощів та з неабияким успіхом.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Якщо відчуваєте, що настрій не задався з самого ранку – постарайтеся обмежити свої контакти на цей день. Натомість займіться рутинними справами, бажано фізичними. Таке перенаправлення енергії зможе розрядити обстановку та покращити ваш емоційний стан.
Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.