ІМЕНИНИ 19 БЕРЕЗНЯ

Аркадій — ім’я Аркадій походить від грецького слова «аркадос», що означає «пастух». Аркадія — область в Греції, а також назва щасливою патріархальної країни в античній літературі і пасторалях більш пізнього часу. Тому існує версія походження цього імені від області: Аркадій — житель Аркадії. Ім’я Аркадій (Аркадіос) перекладають як «блаженний», «щасливий». За часів Київської Русі цього імені давали інше тлумачення — «сміливий».
Костянтин — походження імені Костянтин пов’язано з відомим ще з античних часів особистим ім’ям Constantinus. Це ім’я набуло поширення в ранньохристиянські часи завдяки римського імператора Костянтина І Великого, який заснував місто Константинополь – нову столицю Римської імперії. Ім’я Костянтин в перекладі з латинської мови означає «стійкий, постійний».
Олена — це ім’я, як світло місяця, проникливо, невловимо і мінливе. Значення імені Олена: світла, сонячна, факел, світло, обрана, сяюча. Сприймається ім’я, як символ рясної, привільній, забезпеченого життя. Воно нагадує плавно ллється потік вологи і світла, тонка і ніжна, кучерява зелена рослина. Початкова давня форма Селену, що означає місяць. Походження імені Олена (простий. Олена, народн. Альона) від давньогрецького слова “хеленос” – світла, світло. Це ліричний образ жіночності: гнучкість і витонченість, слабкість і загадковість. Селена спонукувана злиттям почуттів, світиться нев’янучої, вічною красою.
Федір — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Федір пов’язано з грецькими словами, які переводяться як «божество, Бог» і «подарунок, дар». Звідси і значення імені – «Божий дар», «дарований Богом».