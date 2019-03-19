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У ДОБРОПІЛЛІ ПРОВЕДУТЬ ОБЛАСНИЙ ЧЕМПІОНАТ З БОКСУ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ

19.03.2019 Новини Комментариев нет

З 20 по 24 березня у Добропіллі проходитиме  чемпіонат Донецької області з боксу серед чоловіків-еліта та чоловіків-молоді.

Про це повідомляється на офіційному сайті Добропільської міської ради.

Так, 20 березня з 11 до 17 години відбуватиметься зважування учасників змагань, а о 17-00 розпочнеться жеребкування.

21 березня о 14-00 — урочисте відкриття змагань та попередні двобої. 22 березня о 14-00 — попередні двобої.

23 березня о 14-00 проходитимуть півфінальні поєдинки серед молоді та виявлення бронзових призерів. О 19-00 розпочнуться фінальні двобої серед дорослих.

24 березня об 11-00 розпочнуться фінальні поєдинки серед молоді, по закінченню яких відбудеться нагородження призерів.

Змагання проходитимуть у Добропільському палаці спорту за адресою: вул. Незалежності, 22.

Організатори запрошують мешканців та гостей міста відвідати чемпіонат та підтримати спортсменів.

 

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