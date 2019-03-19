У селян було прийнято в цей день натаптывать сніг біля колодязя, щоб тала вода не забруднила його. Також 19 березня відзначали приліт білих лелек.
19 березня відзначається пам’ять святих рівноапостольних Константина і його матері Олени. Вони прославилися своїм благочестивим життям і добрими справами. Згідно з переказами, саме цариця Олена і її син Костянтин відшукали той самий хрест, на якому був розп’ятий Ісус Христос.
День 19 березня є пісним, але було дозволено вживати в їжу страви, приправлені невеликою кількістю рослинного масла.
У народі говорили, що 19 березня покладається з особливою повагою ставитися до води. Так, освячували криниці, ходили в лазню. Наприклад, вважалося, що втоптування снігу 19 березня допомагає зробити води в колодязі більш смачною.
Цей день був пов’язаний з поминанням померлих. Так, у колодязь кидали залишки вечері і вважали, що так можна пригостити небіжчиків. Також не слід було 19 березня лаятися, пліткувати, курити, випивати, адже з води на людей дивляться померлі родичі. Казали: «Плюнути в колодязь — все одно, що рідній матері в очі».
Народні прикмети на 19 березня
- Морозна погода — чекай весни та теплого, посушливого літа
- Лід тоне в річках — рік буде неврожайним
- Проліски з’явилися 19 березня — можна приступати до посівних робіт
- Якщо жінка чекає дитину, або в даний момент у неї менструації, то в цей день їй, за прикметами, не слід підходити до криниці, щоб воду не осквернити
- Не можна пити воду з чужого колодца19 березня, оскільки він згодом може пересохнути
- Якщо в колодязь 19 березня кинути трохи моху, то дощ піде. Цим прийомом часто користувалися під час посухи в інші дні року
- Іменинники Олена і Костянтин в цей день будуть дуже успішними
- Мороз ударив вранці 19 березня — ще 40 днів буде аналогічна погода
- Дятел в лісі стукає — холоди триватимуть ще довго
- Весь день сніг — літо буде засушливим
- Лід на річках тоне — прикмета до того, що рік буде неврожайним і важким
- Якщо побачиш білого зайця — незабаром піде сніг