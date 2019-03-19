ОБЕРИ СВОЮ ПРОФЕСІЮ: ДЛЯ УЧНІВ ПОКРОВСЬКА ПРОВЕЛИ СКАЙП-УРОК З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

Сьогодні, 19 березня, у Покровському міському центрі зайнятості пройшов скайп-урок, на якому представники Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг) запросили учнів 10 класів Покровського міського ліцею «Надія» на навчання до ВНЗ за напрямами «Право», «Правознавство», «Правоохоронна діяльність».
Основний лейтмотив таких заходів – до вибору професій треба ставитися дуже серйозно, тому що, обираючи свою майбутню професію, молода людина фактично обирає своє майбутнє.
Професії, про які йшла розмова на онлайн-уроці, учні, як з’ясувалося, вважають престижними. Викладачі інституту попередили, що навчання за такими професіями вимагає від студентів наполегливості, працьовитості та високого рівня інтелекту.
Спеціаліст центру зайнятості, у свою чергу, зазначив, що стан регіонального ринку праці склався таким чином, що професії, пов’язані з правоохоронною діяльністю, є дуже затребувані.
Після презентації представники інституту наживо поспілкувалися зі старшокласниками, відповіли на питання щодо умов вступу, проживання в гуртожитку, пільг для абітурієнтів, що мають статус внутрішньопереміщених осіб.