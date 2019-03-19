НА ДОНЕЧЧИНІ ТРИВАЄ РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

Протягом поточного тижня відбудуться перші засідання робочих груп за стратегічними напрямами розвитку регіону, повідомляється на офіційному сайті Донецької обласної Державної адміністрації.
Так, вчора, 18 березня, у приміщенні конференц-зали ПРООН відбулося засідання робочої групи за напрямом «Підвищення спроможності громад надавати якісні послуги населенню».
На порядку денному – обговорення планів подальшої роботи, напрямів проведення соціально-економічного аналізу та опитування населення щодо актуальних проблем та пріоритетів розвитку області.
Всього у засіданні взяли участь близько 40 осіб – учасників робочої групи та експертів, які будуть залучені до процесу стратегічного планування. Це представники влади, наукового середовища, громадських об’єднань, міжнародних організацій, бізнесу.
Пропозиції, отримані за результатами засідання, будуть враховані при формуванні структури Стратегії та анкети для опитування населення, яке розпочнеться найближчим часом.
Нагадуємо, що формування Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року забезпечується відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.01.2019 № 65/5-19.
Цим розпорядженням сформовано склад чотирьох робочих груп, які працюватимуть над Стратегією за такими напрямами розвитку регіону, як «Економічний розвиток і зайнятість населення», «Підвищення спроможності громад надавати якісні послуги населенню», «Людський розвиток», «Розбудова безпечного суспільства».