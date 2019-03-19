МОЛОДЬ ДОНЕЧЧИНИ ЗАПРОШУЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ТАБОРІ «ВАРТОВІ БЕЗПЕКИ»

Міністерство молоді та спорту України у співпраці з департаментом сім’ї, молоді та спорту Донецької облдержадміністрації та департаментом патрульної поліції України планують відкрити літній табір «Вартові безпеки».
Зазначений захід проводиться з метою залучення мешканців до національно-патріотичного виховання, створення позитивного іміджу українського військовослужбовця, а саме патрульного поліцейського серед дітей та молоді, що сприятиме підготовці молоді до захисту незалежності та територіальної цілісності у складі державних органів і громадських формувань.
Для того, щоб стати учасником табору, необхідно створити відеоролик, направлений на вирішення певної важливої соціальної проблеми, що стосується особистої безпеки молоді та її оточення. Відео роботи приймаються до 1 червня 2019 року.
При підготовці відео мають бути виконані певні вимоги:
1. У матеріалах повинні бути враховані умови ефективної реклами – робота, її зміст, сюжет дія сценічних осіб і персонажів не повинні суперечити Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96.
2. Заборонено у відеоролику демонструвати елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності.
3. Зміст відеороботи має розкрити гостру соціальну проблему, на вирішення якої спрямований ролик.
4. Посилання на відеоролик (формат AVI/MP4/MOV хронометраж не більше 90 секунд) розміщується в гугл-формі за посиланням https://bit.ly/2DAaXlS.
Варто відзначити, що учасники, які пройдуть відбір, прийматимуть участь у таборі безкоштовно.
За додатковою інформацією можна звернутись до відділу національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорту за тел.: (044) 289 08 30; konovalyk@msms.gov.ua – Ольга Коновалюк.