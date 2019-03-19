МЕШКАНЦЮ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ, ЯКИЙ ВИКРАВ МЕТАЛ, ЗАГРОЖУЄ ДО 3-Х РОКІВ В`ЯЗНИЦІ

На залізничній станції Покровськ житель Покровського району з вантажного вагона викрав близько 150 кілограмів металу. Скористатися викраденим йому завадили правоохоронці, які затримали зловмисника. Крадене вилучено, а правопорушнику загрожує до трьох років в’язниці.
Під час відпрацювання території обслуговування, оперативники Покровського відділу поліції помітили стороннього чоловіка, який знаходився біля вантажних вагонів. З’ясувалося що підозрілий чоловік прибув до залізниці щоб викрасти металобрухт.
Крадієм виявився 34-річний житель с. Новопавлівка. За словами зловмисника, крадений метал він збирався здати до пункту прийому металобрухту, а виручені кошти витратити на власні потреби.
Вага викраденого вугілля склала близько 150 кілограмів.
Викрадене вилучено у якості речових доказів, а відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.