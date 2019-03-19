ДЛЯ ПОЛІЦІЇ ДОБРОПІЛЛЯ О 6-Й РАНКУ ПРОЛУНАЛА «ТРИВОГА»

Сьогодні, 19 березня, о 6-й ранку для особового складу добропільської поліції пролунав сигнал «Тривога». За годину поліцейські в повній екіпіровці вишикувалися в обумовленому місці, щоб перевірити загальну стройову злагодженість.
Правоохоронці продовжують тренувати та удосконалювати свої професійні навички. Однім із етапів таких навчань є збір особового складу поліції по сигналу «Тривога». Такий сигнал сьогодні пролунав і в Добропіллі.
Начальник Добропільського відділення поліції Юрій Кондрацький перевірив готовність поліцейських реагувати на будь-які зміни оперативного стану, екіпірування та наявність службових посвідчень, а також знання співробітниками поліції своїх обов’язків під час надходження різних завдань.
Також керівник підрозділу довів до особового складу головні завдання роботи по підрозділам та наголосив на сумлінному виконанні своїх обов’язків.