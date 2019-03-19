ГОРОСКОП НА 19 БЕРЕЗНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
Відкиньте лінь та беріться за справи – сміливо починайте нове та рішуче крокуйте до виконання своїх мрій та задумів.
Єдина людина, яка буде з вами завжди – це ви. Не забувайте про це та поважайте себе.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Сьогодні вас можуть приємною звісткою порадувати ділові партнери чи колеги по роботі. Найімовірніше, що новина стане для вас несподіванкою.
Хороший день для заняття спортом і ставлення перед собою нових цілей. Якщо ви вже давно планували, але ніяк не могли почати взятися за активний спосіб життя – зараз саме час це зробити.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Близнюків підстерігатиме фінансова вдача – ймовірно дохід принесе робота, до якої ви приклалися ще давніше. Також високі шанси підвищень на роботі та добавок до зарплати.
Вдома ймовірні приємні сюрпризи від близьких людей – чи то смачна вечеря, чи радісна звістка.
Рак (22 червня – 22 липня)
Сьогодні обставини складатимуться якнайкраще для Раків – і особисті, і ділові партнери проявлятимуть розуміння та не перешкоджатимуть вам втілювати задумане.
Ймовірно, вам буде важко всидіти на місці – скористайтеся з цієї бурі енергії та направте її в конструктивне русло. Займіться власним здоров’ям, можливо саме зараз час подумати про спорт.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Для Левів сьогодні буде вдалий час, щоб проводити важливі розмови. У цей день вам буде притаманна неабияка красномовність – головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу.
Доводьте почате до кінця та не відступайте і тоді вдача може посміхнутись вам. Фортуна любить сміливих!
Діва (24 серпня – 23 вересня)
День вдалий для енергозатратної, бурхливої діяльності. Сьогодні сміливо втілюйте у життя свої найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.
Вам буде притаманна дивовижна працездатність – втома не відчуватиметься, навіть якщо справ буде більше, аніж зазвичай.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Сьогодні займіться справами, які потребують точності та уваги до деталей. Зараз сприятливий час для важливої та відповідальної роботи. На допомогу зі сторони розраховувати не варто – перш за все покладіться на себе.
Також день добре підходить для фізичних навантажень та важкої праці, витрачена вами енергія легко та швидко відновиться.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
У Скорпіонів у цей день може з’явитися бажання переосмислити нинішні взаємини – як в особистому житті, так і в професійному. Правильні рішення, прийняті без поспіху та зайвої емоційності, дадуть позитивний результат.
Висока вірогідність нових знайомств. Можливе отримання цікавих пропозицій, на які важко буде не пристати.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
У Стрільців у цей день можливий приплив енергії. Якщо не відчувайте нових сил – беріться за ретельне виконання справ і натхнення наздожене вас. Сьогодні маєте високі шанси вирішити не тільки усі заплановані справи, а й трохи розвантажити від роботи другу частину тижня.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Козерогам варто взятися за наведення ладу у справах. Розберіть проблеми і питання, які потребують вирішення, складіть список і починайте без поспіху «закривати хвости».
У цей день категорично не можна впадати у ностальгію, скаржитися та жаліти себе.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Лінитися сьогодні категорично протипоказано – розчарування, злість та поганий настрій гарантовані.
Пам’ятайте, гармонією та щастям наповнити своє життя можете лише ви. І сьогодні дуже вдалий день, щоб почати творити власний світ – такий, який відповідатиме вашим мріям.
Риби (21 лютого – 20 березня)
У цей день добре спрацьовуватиме інтуїція. Високі шанси визначити недоброзичливці та брехунів. Втім до рішучих дій не вдавайтеся, проявіть дипломатичність – так ви зможете обіграти ситуацію на свою користь.
Якщо ви давно планували поговорити з начальником – зробіть це сьогодні. Є високі шанси, що переговори пройдуть успішно.