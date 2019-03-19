ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 19 БЕРЕЗНЯ 19.03.2019 Варто знати Комментариев нет 721 до н. е. — перше описане сонячне затемнення було побачене з Вавилона.1474 — у Венеції приймається закон про охорону винаходів — перший у світі закон про охорону авторського права.1682 — Церковний собор у Франції ухвалює, що Папа Римський не має права позбавляти влади королів.1831 — перше пограбування банку в США. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав з City Bank New York (ніякого зв’язку зі скандально відомим нині Bank New York) 245 000 доларів — гігантську на ті часи суму. Незабаром злочинця вдалося схопити (він отримав п’ять років ув’язнення у в’язниці Сінг-Сінг) і повернути велику частину викраденого.1859 — в Парижі пройшла прем’єра опери Шарля Гуно «Фауст».1911 — в Німеччині, Австро-Угорщині, Швейцарії та Данії вперше в історії відзначили Міжнародний жіночий день. Відзначати цей день 8 березня почали з 1914 року1913 — в «Метрополітен-опера» в Нью-Йорку вперше повністю виконана опера Модеста Мусоргського «Борис Годунов».1917 — Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтвердив автономію Фінляндії.1917 — в Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: «Автономію Україні», «Вільна Україна у вільній Росії», «Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі». Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію.1927 — у штаті Вашингтон м’ясник знаходить у шлунку курчати шість самородків золота.1946 — Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошуються департаментами Франції.1953 — вперше по телебаченню була показана церемонія вручення «Оскара».1955 — в Масаді (Ізраїль) археологами виявляються останки палацу Ірода.1958 — в Страсбурзі відкривається перше засідання Європарламенту.1982 — Фолклендська війна: аргентинські військові висадились на острові Південна Джорджія (Фолкленди), почавши війну1989 — перший прототип єдиного у світі літального апарату з поворотними роторами — багатоцільового V-22 «Оспрей» вперше піднявся в повітря і вперше перейшов від вертикального польоту до горизонтального.1999 — проводиться перша трансляція передач iTV з Шаболовки з використанням технології IP/TV . Пробні трансяції до цього велися лише під час декількох Internet прес-конференцій. Tweet Pin It Tags:19 березня, 19 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ