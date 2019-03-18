18 БЕРЕЗНЯ — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ

18 березня українські податківці та митники відзначають професійне свято — День працівника податкової та митної справи України. Варто відзначити, що до 2014 року професійне свято податківців відзначалося в країні 2 липня. Його було встановлено за Указом президента України від 24 жовтня 2005 року «Про День працівника державної податкової служби України», враховуючи значну роль державної податкової служби України у забезпеченні реалізації податкової політики держави. Свято носило назву День працівника податкової служби України.
Тепер за Указом президента України від 11 жовтня 2013 року №554/2013 «Про День працівника податкової та митної справи України» для забезпечення єдності і цілісності податкової та митної політики держави, професійне свято всіх податківців було встановлено на 18 березня і тепер відзначається як День працівника податкової та митної справи України.
Головною метою податкової політики є організація в Україні стабільної податкової системи, яка здатна забезпечити потрібний обсяг надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів; ефективне функціонування економіки держави; справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків.
Шановні працівники податкової служби прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята — День працівників податкової та митної справи України !
Бажаємо вам принциповості і відповідальності в повсякденній роботі. Нехай кожен день наповнює вас енергією оновлення, дарує оптимізм і наснагу вам і вашим родинам – міцного здоров’я, щастя, нових професійних досягнень та благополуччя.