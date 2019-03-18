ІМЕНИНИ 18 БЕРЕЗНЯ

Андрій (грец. Ανδρεας) — чоловіче ім’я. Варіант імені — Андрей. Походить від давньогрецького слова ἀνήρ (anēr) — «чоловік», «людина», яке у родовому відмінку звучало ἀνδρός (andrós). Також його пов’язують зі словом ἀνδρεία (andrèia), що у перекладі означало «сміливий, важливий».
Кирило (грец. Κύριλλος) — чоловіче ім’я давньогрецького походження. Із грецького Κύριλλος перекладається як «пан», «владика». У перській мові є подібне слово, що означає «сонце».
Конон (дав.-гр. Κόνων) — чоловіче ім’я давньогрецького походження.
Юрій /Юрко — чоловіче ім’я грецького походження, особливо поширене серед українців, білорусів та росіян, грузин. Ім’я прямий відповідник грецькому Георгій (грец. Γεωργός), та означає землероб.
Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван. По батькові: Іванович, Іванівна.
Марко — християнське чоловіче ім’я. Православна канонічна форма — Марк. Походить від лат. Marcus — давньоримського преномена, етимологія якого не зовсім ясна: можливо, воно пов’язане з Martius(«березневий», «приналежний богу Марсу», «Марсів»), інша версія виводить його від дієслова marceo(«слабую», «почуваюся в’ялим»).
Федір або Теодор (також Феодо́р та Тодо́р) (грец. Θεόδωρος) — чоловіче ім’я, що походить від грецького Θεόδωρος, що перекладається як «подарований Богом», «Божий дар».