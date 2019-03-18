У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШОВ ЧЕМПІОНАТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З РЕГБІЛІГ СЕРЕД ЮНАКІВ

У суботу, 16 березня, в Покровську на ігровому полі з штучним покриттям ЗОШ № 9 пройшов чемпіонат Донецької області з регбіліг серед юнаків.
Регбіліг (регбі-13) є неолімпійським різновидом регбі, відмінною рисою гри є рахунок захватів — атака команди триває до 6 захвату, після чого м’яч переходить до суперника.
У змаганнях взяли участь 6 команд з Покровська, Селидового і Краматорська.
За результатами змагань місця розподілилися таким чином:
Юнаки 2003-2005 р.н .:
1 місце — ОДЮСШ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування м. Краматорськ,
2 місце — ДЮСШ м. Покровськ-1,
3 місце — ДЮСШ м. Покровськ-2.
Юнаки 2006 р.н. та молодше:
1 місце — ДЮСШ м. Селидове-1,
2 місце — ДЮСШ м. Покровськ,
3 місце — ДЮСШ м. Селидове-2.
На параді закриття змагань переможцям і призерам чемпіонату були вручені кубки, медалі та грамоти Федерації регбіліг Донецької області.
Головною метою обласної першості було формування збірних команд Донецької області до 14 років і до 16 років, які братимуть участь в Чемпіонаті України з регбіліг.