У ПОКРОВСЬКУ ПРОВЕДУТЬ ФЕСТИВАЛЬ «ПСИХОЛОГІЧНА ДОНЕЧЧИНА»

11 квітня у Покровську відбудеться фестиваль сучасних психотехнологій «Психологічна Донеччина», який було започатковано в 2018 році Центром психосоціальної реабілітації Національного університету «Києво – Могилянська академія» та присвячений Всеукраїнському Дню психолога, що відзначається у квітні.
Метою фестивалю є об’єднання зусиль та обмін досвідом фахівців у сфері збереження психічного здоров’я та посилення стресостійкості населення східних регіонів, постраждалих через військовий конфлікт в Україні.
Простір фестивалю складається з ворк-шопів, психологічних лабораторій, студій, майстерень.
Варто відзначити, що у фестивалі візьмуть участь представники уряду Німеччини, Міжнародної Мальтійської служби допомоги (ФРН), Університету Джона Хопкінса (США). У якості майстрів представлять свій досвід роботи провідні фахівці у галузі психології та психотерапії з різних регіонів України, зокрема Києва, Харкова, Дніпра, різних міст Донеччини.
Учасниками фестивалю виступають спеціалісти, які надають психологічний та психосоціальний супровід населенню Донецької області, партнери Центру психосоціальної реабілітації НаУКМА — психологи та спеціалісти мобільних бригад, кризових служб, практичні психологи та соціальні педагоги системи освіти Донецької області.
Фестиваль буде проходити за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 22, Покровська центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка.
Реєстрація на захід відбуватиметься з 9-30 до 10-00.
Час роботи фестивалю — з 10-00 до 15-00.