У ПОКРОВСЬКО-ЯСИНУВАТСЬКОМУ ВІЙСЬККОМАТІ ПРИЗНАЧЕНО НОВОГО КОМІСАРА

Сьогодні, 18 березня, у Покровсько-Ясинуватському ОМВК відбулося урочисте призначення нового військового комісара. Ним став майор Ігор Валяєв.
Так, зранку до Покровсько-Ясинуватського ОМВК прибув військовий комісар Донецького ОВК полковник Олександр Сергєєв для оголошення наказу про переміщення військового комісара Покровсько-Ясинуватського ОМВК підполковника Валерія Бєляєва на посаду заступника військового комісара – начальника мобілізаційного відділу Донецького ОВК та призначення військовим комісаром Покровсько-Ясинуватського ОМВК майора Ігора Валяєва.
Після урочистого шикування з нагоди призначення на нові посади відбулась нарада за участю військового комісара Донецького ОВК та новопризначених офіцерів. Метою наради стало обговорення нових планових завдань на 2019 рік та заходів щодо запобігання та недопущення випадків корупційних правопорушень у військовому комісаріаті.