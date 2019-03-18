Саме на Конона-градаря починали культивувати землю і підгодовувати її гноєм, оскільки вважалося, що в такому разі урожай буде хорошим. З 18 березня по 15 квітня, згідно з народним календарем, починалося Сніготанення, з’являлися метелики-лимонницы.
У народі 18 березня говорили: «Конон кличе на город» — пора було приступати до перекопуванні угідь. Але навіть якщо сніг ще лежить, обов’язково потрібно хоча б прийти в город та трохи копнути сніг. Вважали, що цим люди виявляють повагу покровителю городників, а він, у свою чергу, віддячить багатим урожаєм овочів.
Також щоб позбутися від шкідників, 18 березня викопували три ямки, промовляючи: «Одна лунка для суші, інша для мошки, третя для хробаків». Вважалося, що Конон-градарь допоможе, адже його вважали небесним покровителем городів та посівів. Казали: «Хоч на Конона і зима — все одно вспахивай грядки, вивозять гній, тоді і город буде хорошим, і овочів багато буде». Рекомендувалося готувати насіння капусти і помідорів до посадки в парники. Для цих цілей їх замочували. Також 18 березня селяни займалися налагодженням парників, працювали на землі, оновлювали грунт. Вранці заморозки були вже не такими сильними — відзначали поворот на весну.
Зазвичай у цей день також поминали мертвих, а також молилися за зниклих без вести, вважаючи, що вони знайдуться.
Народні прикмети на 18 березня
- Ясна і тепла погода 18 березня — літо буде теплим або помірно жарким
- Граки вже гніздяться — через 20 днів можна починати посівні роботи
- Якщо в цей день засипати гній на город — це обіцяє хороший врожай
- Ясна погода 18 березня — граду влітку не буде
- Прилетіли плиски — буде тепла весна
- З’явилися перші проліски в лісі — прикмета до того, що можна починати оранку
- В будинку і на полях миші завелися — чекай неврожаю
- Гніздяться граки — можна хліб сіяти через 3 тижні
- Якщо босими ногами в цей день гній натоптать, то ноги боліти не будуть
- Можна 18 березня доглядати за кімнатними рослинами, пересаджувати розмарин і герань
- В цей день в руки вила візьмеш — прикмета до того, що влітку буде град
- Не варто робити великі покупки 18 березня — вони не прослужать довго чи виявляться марними
- Якщо подружжя вип’ють 18 березня вина з корицею, то їх почуття будуть міцними і сильними
- Конону Градарю 18 березня потрібно молитися про позбавлення від віспи чи здоров’я коней — в цьому випадку молитви будуть почуті