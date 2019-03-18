ПОЛІЦЕЙСЬКІ ДОБРОПІЛЬЩИНИ ВИКРИЛИ НАРКОПРИТОН У ПРИВАТНІЙ КВАРТИРІ

Неодноразово судимий 33-річний чоловік з Добропільщини виготовляв у себе вдома наркотичне зілля та запрошував товаришів на «дегустацію». Саме за цим заняттям їх і застали правоохоронці. Така «діяльність» обернеться для господаря черговою кримінальною відповідальністю.
Так, під час санкціонованого обшуку, співробітники сектору кримінальної поліції Добропільського відділення поліції завітали до жителя смт. Водянське.
На момент прибуття поліцейських в квартирі, окрім господаря, знаходилось ще троє чоловіків. Всі «гості» перебували у стані наркотичного сп’яніння. Під час обшуку поліцейські вилучили готові до вживання наркотичні засоби, шприці, посуд для виготовлення наркотиків та складові частини для виготовлення наркотичного засобу.
Всі речові докази вилучено та направлено на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.
Після проведення експертизи, зловмисника буде притягнуто до кримінальної відповідальності і за ст. 317 «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.